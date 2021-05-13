В Саратовской области более половины пожилых граждан привились от коронавируса

На сегодняшнем брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса.

Он отметил, что всего в регион поступило свыше 279 тысяч доз вакцин, защитили свое здоровье 201 тыс. человек, оба этапа иммунизации прошли 150 тыс. граждан.

Иммунизацию прошли 50,6% пожилых граждан региона, а всего план вакцинации выполнен на 17,8%.

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