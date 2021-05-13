Общество «Знание» будет работать в новом формате

Будет совершена перезагрузка просветительского общества «Знание». Как сообщают федеральные СМИ, состоится перезапуск на современной цифровой платформе, но сохранятся лучшие традиции и опыт.

В Москве прошел III съезд российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.

В состав наблюдательного совета вошли: первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко (председатель), помощники Президента страны - Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, Любовь Духанина (заместители председателя), министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Генеральным директором общества «Знание» участники съезда избрали основателя холдинга «Нетология-групп» и обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд» Максима Древаля, который и предложил Президенту страны идею перезапуска общества «Знание».

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение перезапустить «Знание» на современной цифровой платформе.

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