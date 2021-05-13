В Саратовской области 525 беременных женщин заразились коронавирусом

В Саратовской области с начала пандемии коронавирусом заразились 525 беременных женщин. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
На сегодняшний день госпитализировали 230 женщин, четверо лежат в стационарах, семь наблюдаются на дому.
Тяжело болезнь протекает у одной пациентки, она находится в реанимации больницы №10.
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