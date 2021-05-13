Житель Саратовской области убил родную бабушку, посчитав ее обузой

В Балакове к сроку приговорили ранее судимого 32-летнего жителя села Натальино за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью бабушке, повлекшее ее смерть.

- Вечером 25 января мужчина вернулся домой из гостей. В частном доме была его 82-летняя бабушка. Зайдя в комнату, он стал высказывать ей претензии, что ему приходится ухаживать за ней, а сама она ничего не делает самостоятельно. Та сослалась на свой преклонный возраст, чем еще больше рассердила внука, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Злоумышленник несколько раз ударил ее кулаком по голове, а затем стал давить коленом ей на грудь. После этого он ушел, не вызвав «скорую», а вернувшись ночью — лег спать. Лишь утром он понял, что бабушка умерла. Мужчина пошел к дяде, тот вызвал полицейских.

Судмедэкспертиза установила, что старушка скончалась от тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и пневмоторакса.

Свою вину внук признал. Суд приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима и ограничением свободы на полтора года.

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