Пенсионер на Audi сбил двухлетнюю девочку в Саратове

Фото из соцсетей, группы "Типичный Юбилейный" в ВК

На улице Муленкова в поселке Юбилейный Волжского района Саратова сбили двухлетнего ребенка.

Как сообщили в городской ГИБДД, по предварительным данным, примерно в 14:20 напротив дома №10а по улице Муленкова автомобиль Audi сбил на переходе девочку 2019 года рождения.

Ребенка увезла прибывшая реанимация.

За рулем иномарки, сбившей ребенка, находился 71-летний мужчина.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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