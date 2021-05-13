На улице Вишневая произошел коммунальный потоп

Потоп на Вишневой 13 мая 2021 года Фото: Александр Уриевский

Улица Вишневая в Ленинском районе Саратова частично ушла под воду – здесь прорвались подземные коммуникации и вода заливает проезжую часть и тротуары.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мощный поток воды бьет из-под крышки колодца и решетки ливневой канализации у дома № 5 по улице Вишневая.

Вода уже залила весь склон вниз по улице, затапливает дорогу-дублер проспекта 50 лет Октября и дорожки в аллее вдоль парка.

Пешеходы вынуждены искать далекие обходные пути. Кто-то пытается прыгать по камням как в бурлящей реке, кто-то переносит близкого человека через потоки на руках.

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Местные жители говорят, что аварии на одном и том же месте происходят уже не первый год регулярно.

Ремонтные работы пока не начались.

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