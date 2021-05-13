Магистрант Президентской академии предложил проект по созданию новых форматов молодежных мероприятий

10-12 мая в Мастерской управления «Сенеж» были подведены итоги образовательной программы для лучших выпускников форумной кампании 2020 года, которая содержала два дистанционных и два очных модуля. Выпускники предложили 28 проектов для поддержки молодежи.

Участникам предстояло не только пройти обучение, но и выполнить задание – разработать «дорожные карты» или проекты для решения 34 региональных кейсов, предложенных властями российских регионов. По итогам работы экспертному жюри были представлены проекты 28 команд. Проектные идеи были наиболее качественно проработаны и имеют потенциал для реализации.

Магистрант Поволжского института управления РАНХиГС Вадим Воронин представил решение кейса от Тамбовской области. Результатом работы команды Вадима стал проект «Лабораторий новых форматов твоИИдеи.рф». Команда создала сайт по сбору идей и новых форматов для мероприятий по работе с молодежью, а также реестр организаторов и поставщиков.

Решения команд оценивали эксперты Мастерской управления «Сенеж», представители 12 форумных дирекций молодежных форумов и другие выпускники форумов. Вадим Воронин победил в двух номинациях: «Точно и по делу» по версии экспертного жюри и «Самый вдохновляющий кейс» по версии выпускников форумов.

- У образовательной программы для выпускников форумной кампании есть важная ценность – приобретение новых друзей и единомышленников, – считает Вадим. – Объединившись в команду, мы с участниками разбирали замыслы разработчиков кейсов, а также использовали трекеры, помогающие не нарушать тайминг и использовать передовые инструментарии. Кроме того, в ходе работы с дирекциями окружных и Всероссийских форумов на итоговом модуле моей команде удалось спланировать интеграцию решений в форумную кампанию 2021 года, для создания прикладной и открытой молодежной политики.

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