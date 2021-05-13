Под Саратовом пройдет конкурс лучших минометчиков России

Фото пресс-службы Центрального военного округа

В Саратовской области пройдет Всеармейский этап конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа, он состоится на полигоне Широкий Карамыш.

Точность стрельбы из минометов продемонстрируют команды из военных округов, Северного Флота, Воздушно-десантных войск, Михайловской артиллерийской академии и 631 Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ.

- Расчеты модернизированных 120-мм минометных комплексов 2С12А «Сани» продемонстрируют порядок прохождения маршрута состязаний с выполнением боевой стрельбы на огневых участках. В ходе этапов конкурса артиллеристы продемонстрируют точность стрельбы из миномета 2Б11, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74. Также военнослужащие на время выполнят нормативы по специальной и технической подготовке. Участникам конкурса предстоит поразить цели на расстояниях до 1,5 тыс. метров в дневное и ночное время, — сообщили в пресс-службе.

Этап пройдет с 24 по 29 мая. Победители представят Россию на международном этапе Армейских игр.

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