Продавец кроликов из Ртищева нарвался на мошенников

В Ртищевском районе Саратовской области мужчина стал жертвой обмана при продаже кроликов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мужчина разместил объявление на сайте в интернете, а позже ему поступил звонок.

Собеседник предложил перевести тысячу рублей на карту за двух кроликов. Для этого ему зачем-то потребовался не только номер карты, но и код из поступившего СМС-сообщения.

После этого со счета владельца кроликов пропали 43 тыс. рублей.

Полиция в очередной раз призывает граждан не говорить никому коды из смс-сообщений, не выполнять указаний собеседников в банкомате.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.