В довыборах в Саратовскую облдуму смогут принять участие 20% избирателей

В областном избиркоме состоялось заседание по предстоящим выборам Фото: Александр Уриевский

В Саратовской областной избирательной комиссии 13 мая состоялось заседание, посвященное предстоящим довыборам в областную думу.

По словам председателя избиркома Ирины Романовой, выразить свою волю на довыборах смогут 343 тыс. жителей. Это примерно 20% от общего числа избирателей.

Голосование будет идти три дня — 14, 15 и 16 мая. В первые два дня принять участие смогут те граждане, у которых по месту прописки нет избирательного участка.

Всего в четырех округах — Калининск, Маркс, Ершов и Волжский район Саратова — зарегистрировано 20 кандидатов. Из них по четыре от «Единой России» и ЛДПР, три от КПРФ. Также имеются три самовыдвиженца. Отказов в регистрации не было, рассказала Ирина Романова.

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