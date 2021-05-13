Ветераны Балакова готовы помочь возродить речное училище

Депутат Государственной думы России Николай Панков встретился с ветеранами Балакова. Об итогах общения он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- За чаем с ветеранами Балакова говорили о том, что нужно сделать для города и людей, которые здесь живут.

У них есть интересные проекты, которые помогают хранить память о подвиге земляков в годы войны. Есть прекрасный музей, где хранится информация о 17 Героях Советского Союза и 13 Героях социалистического труда. У каждой школы есть свой герой, на которого равняется молодежь. Всегда взаимодействуем по этим вопросам.

Но было бы правильно увековечить имена героев-земляков и в названиях улиц. В том числе уроженца Балакова, генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова. Будем вместе этого добиваться, — написал Панков.

По его словам, ветераны поддержали идею о возрождении речного училища в Балакове, о которой ранее заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Они готовы помочь ее воплощению в жизнь, например, в поиске квалифицированных преподавателей.

- Говорят, что именно с этого училища начинался город. А его выпускники трудятся во многих регионах страны и даже за рубежом. Еще раз встретимся и обсудим, как должна строиться работа возрожденного училища, и каким специальностям там можно обучать, — отметил Панков.

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