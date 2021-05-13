Отключена вода в Кировском районе

В Кировском районе Саратова отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на Соколовой, 386.

Ориентировочно до 20 часов не будет воды в домах, которые находятся внутри периметра, ограниченного улицами: Соколовая — Танкистов — 6-й Мурманский проезд — Большая Садовая.

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