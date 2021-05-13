Поздравили ветеранов, навели порядок у мемориалов, раздали георгиевские ленты

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне молодые сотрудники Приволжской железной дороги провели ряд тематических акций в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях.

В преддверии Дня Победы члены региональных советов молодежи приняли участие в многочисленных субботниках на территории мемориальных комплексов, установленных в память о героях-железнодорожниках. В частности, в саратовском Парке Победы на Соколовой горе группа железнодорожников убрала листву, побелила бордюр и деревья вблизи бронепоезда и военно-санитарного вагона.

В пятницу, 7 мая, волонтеры ПривЖД навестили 27 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, работавших на железной дороге. Представителям старшего поколения вручили поздравительные адреса и подарочные наборы.

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» волонтеры-железнодорожники вручали прохожим главный символ праздника, а также информировали о правилах его ношения. Соответствующие мероприятия проходили на крупнейших вокзалах ПривЖД, а также на центральных улицах городов и поселков Астраханской, Саратовской и Волгоградской областей.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в регионах мероприятия проводились с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

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