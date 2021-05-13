Юношу подозревают в причастности к смерти мужчины из Романовки

Следователи задержали подозреваемого
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Утром 11 мая в больнице умер 37-летний житель Романовки. В стационар его привезла «скорая» днем ранее. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Следственном комитете Саратовской области.
Как установила судмедэкспертиза, мужчина скончался из-за тупой травмы головы с переломом основания черепа.
Следователи возбудили дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и задержали 18-летнего парня. Расследование продолжается.
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