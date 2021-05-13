В Саратове ВАЗ протаранил стелу «Я люблю Саратов»

Фото Ольги Григорьевой
В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 13 мая, ВАЗ протаранил стелу «Я люблю Саратов».
Как сообщила Ольга Григорьева в группах в социальных сетях, ДТП случилось около стадиона «Волга» в 01:15. А в 01:40 арт-объект уже приехали демонтировать.
В городской Госавтоинспекции «КП-Саратов» рассказали, что в дежурную часть не поступала информация об этой аварии.
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