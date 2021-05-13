Саратовские дачники могут следить за движением автобусов по телефону

Для саратовских дачников, пользующихся электричками, разработали специальное мобильное приложение.

- Помимо информационной функции — расписания движения пригородных маршрутов и стоимость проезда — приложение избавит жителей от простаивания в очереди за билетами. Также с помощью «Пригорода» можно дистанционно оформить квитанцию на провоз велосипедов, домашних питомцев и багажа, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Пассажиры дачных автобусов могут следить за их движением онлайн в сервисе «Умный транспорт».

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