Саратовец Федор Смолов завоевал Кубок России по футболу

Саратовский спортсмен Федор Смолов стал обладателем Кубка России.

В составе московского «Локомотива» он участвовал в матче против «Крыльев Советов». Игра состоялась в Нижнем Новгороде. На 48-й минуте Смолов реализовал пенальти и изменил игру. Этот гол стал победным в матче столичного и самарского клубов, который завершился со счетом 3:1.

Таким образом, Смолов завоевал свой второй Кубок России. Первый он посвятил маме два года назад. После матча футболист отметил, что путь к финалу был сложный, но команда смогла собраться и победить.

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