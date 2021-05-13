В Саратовской области не выделили дополнительных средств на борьбу с мышиной лихорадкой

Кумысная поляна - популярное место отдыха и прогулок у жителей Саратова Фото: Мария Франко

В Саратовской области до сих пор не выделены средства на борьбу с мышиной лихорадкой. Между тем, по результатам исследований в январе — феврале 2021 года, инфицированность мелких млекопитающих на территории природного парка «Кумысная поляна» в Саратове составила 8,1%, инфицированность рыжей полевки на уровне 27,2%. Об этом говорится в докладе начальника регионального Роспотребнадзора Ольги Кожановой в адрес руководства областной думы. Эти данные озвучены на совещании в регпарламенте сегодня, 13 мая.

Управление Роспотребнадзора обращалось к председателю правительства области о дополнительных средствах на противоэпидемические мероприятия в парке «Кумысная поляна». По данным на 12 мая, средства не выделены.

Часть территории вокруг парка, которая подведомственна городской администрации, была обработана, на дератизацию детских лагерей в Саратове выделили 1 млн 195 тыс. рублей.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что в районе парка «Кумысная поляна» находятся 11 оздоровительных лагерей. Пока ситуация по мышиной лихорадке в этом районе оценивается как спокойная.

За четыре месяца 20121 года в регионе зафиксировано четыре случая заражения людей мышиной лихорадкой, это в 32,8 раза ниже, чем в аналогичном периоде 2020 года.

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