В Саратове сгорела квартира из-за курения в пьяном виде

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 12 мая, случился пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажки на 5-м Динамовском проезде.

- Сигнал о возгорании поступил в 18:21. На место выехали четыре расчета, из дома эвакуировали 20 человек, в том числе пятеро детей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 24 кв. м. По предварительным данным, он начался из-за неосторожного курения в пьяном виде.

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