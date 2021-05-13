В Саратовской области ищут желающих продолжить застройку Солнечного- 2

Осваивать собираются прилегающую к Дворцу водных видов спорта территорию

Подведомственным областному минстрою ООО «Госжилстрой» объявлены конкурсы на привлечение застройщиков для комплексного освоения территорий в жилом районе «Солнечный-2» в Кировском районе Саратова. В Минстрое заверили, что такое происходит впервые.

Инвесторам предлагается три земельных участка общей площадью 14,9, 35 и 42 гектара, каждый из которых состоит из десятков более мелких участков.

При этом к застройщикам сразу предъявляют массу требований к параметрам и характеристикам домов и соцучреждений, сетей инженерно-технического обеспечения, объектов бытового назначения, благоустройства, озеленения, строительства автодорог, в том числе плотности и параметрам застройки территории, характеристикам развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории и т. д.

Доля малоэтажного жилья должна составлять не менее 50% общей площади жилых помещений. Прописана необходимость размещения школ, детских садов, предприятий обслуживания, парковок, велодорожек, зеленых насаждений в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Все объекты социального назначения и транспортной инфраструктуры после ввода в эксплуатацию будут переданы в собственность МО «Город Саратов».

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