Прокуроры и ГИБДД измерили ямы на улицах Новоузенска

Фото из Инстаграма прокуратуры
В Новоузенском районе Саратовской области прокуратура проверила дороги.
Как сообщило ведомство на своей странице в Instagram, для этого были привлечены специалисты местного отделения ГИБДД.
Были осмотрены дороги на улицах Шевченко и Саратовская.
Фото из Инстаграма прокуратуры
- По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.
Судя по представленным фотографиям, состояние дорог в Новоузенске на указанных улицах оставляет желать лучшего.
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