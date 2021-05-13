Прокуроры и ГИБДД измерили ямы на улицах Новоузенска

Фото из Инстаграма прокуратуры

В Новоузенском районе Саратовской области прокуратура проверила дороги.

Как сообщило ведомство на своей странице в Instagram, для этого были привлечены специалисты местного отделения ГИБДД.

Были осмотрены дороги на улицах Шевченко и Саратовская.

Фото из Инстаграма прокуратуры

- По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.

Судя по представленным фотографиям, состояние дорог в Новоузенске на указанных улицах оставляет желать лучшего.

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