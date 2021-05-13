В Аткарске будут судить нелегального торговца алкоголем и сигаретами

В Аткарске Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли алкоголем и сигаретами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, обвиняемый — житель Аткарска, дело в отношении которого уже передано в суд.

По версии следствия, он купил, чтобы перепродать 825 пачек сигарет на сумму 132 тыс. рублей, а также алкоголь на сумму более 2,8 млн рублей. Товар не был промаркирован, как того требует законодательство.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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