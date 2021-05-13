За сутки коронавирусом заразились 119 жителей Саратовской области

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 119 человек, у 72 из них — пневмония. На 13 мая выявлено 60 631 случай COVID-19.

Всего выздоровели 55 605 человек, а за сутки — 231.

Больше всего новых заболевших в Саратове — 51, Энгельсском и Балаковском — по 10, Балашовском и Марксовском — по 7.

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