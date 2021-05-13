В Пугачеве мужчина убил пожилого соседа из-за критики жены

В Пугачеве Саратовской области будут судить 40-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что вечером 5 марта он, будучи пьяным, шел к себе домой и у подъезда вспомнил, что ранее супруга критиковала мужчину из соседнего дома, который якобы некорректно вел себя по отношению к ней. Гражданин пошел к 62-летнему обидчику, тот впустил его в квартиру, а гость озвучил претензии и несколько раз ударил хозяина жилища кулаком, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Потерпевшего нашел его сын, вызвал скорую помощь, но на следующие сутки он умер в больнице.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина скончался от тупой травмы головы, кровоизлияния и травматического отека головного мозга.

Злоумышленника отправили под стражу, свою вину он признал свою вину. Дело направлено в суд.

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