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Общество13 мая 2021 8:20

Стройфирму саратовского депутата оштрафовали за потенциальную опасность для рабочих

АО «Саратовоблжилстрой» допустило нарушения при строительстве домов
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Леонид Писной

Леонид Писной

Крупный застройщик из Саратовской области оштрафован более чем на миллион рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, речь идет об АО «Саратовоблжилстрой». Напомним, ее возглавляет Леонид Писной, депутат Саратовской областной думы.

Установлено, что фирма строила три многоквартирных дома на улице Пензенская и на 2-м Азовском проезде. При возведении были допущены многочисленные нарушения требования градостроительного законодательства и проектной документации. Они «могли привести к нарушению прав граждан и несчастным случаям на строительных площадках», считают в прокуратуре.

Итогом проверки стал штраф в сумме 1,1 млн рублей. Нарушения были устранены.

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