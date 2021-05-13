Стройфирму саратовского депутата оштрафовали за потенциальную опасность для рабочих

Леонид Писной

Крупный застройщик из Саратовской области оштрафован более чем на миллион рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, речь идет об АО «Саратовоблжилстрой». Напомним, ее возглавляет Леонид Писной, депутат Саратовской областной думы.

Установлено, что фирма строила три многоквартирных дома на улице Пензенская и на 2-м Азовском проезде. При возведении были допущены многочисленные нарушения требования градостроительного законодательства и проектной документации. Они «могли привести к нарушению прав граждан и несчастным случаям на строительных площадках», считают в прокуратуре.

Итогом проверки стал штраф в сумме 1,1 млн рублей. Нарушения были устранены.

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