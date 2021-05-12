Саратовские предприятия получат налоговые льготы

В Саратовской области предприятия могут получить налоговые послабления и льготы.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, это обеспечено возможностями специальных инвестиционных контрактов, так называемых СПИКов.

СПИК 2.0 были разработаны в 2020 году и призваны привлечь инвесторов пониженными налоговыми ставками. Например, по налогу на прибыль до 5%, а по налогу на недвижимое имущество — всего 0,1%.

Перечень современных технологий, для внедрения которых будут теперь заключаться СПИКи, составляет свыше 600 позиций. Об этом 12 мая 2021 года сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Государственной думе. Уже объявлены конкурсы, например, в области технологий производства новых типов сельскохозяйственных тракторов, и первые контракты будут подписаны уже в следующем месяце.

Порядок заключения СПИК 2.0 можно уточнить в министерстве промышленности и энергетики области или на сайте Фонда развития промышленности РФ по адресу https://frprf.ru/ в разделе «Навигатор господдержки».

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