В четверг в Саратове снова ожидается гроза и сильный ветер

В Саратовской области 13 мая, в четверг, сохранится ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, облака и солнце будут сменять друг друга на небе.

При этом высока вероятность кратковременных ливней, шквалистого усиления ветра до 15-20 м/с. Утром видимость ухудшится до 500 и менее метров.

Столбик термометра покажет +18... +23 градуса.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.