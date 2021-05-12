Радаев назвал причину пожара в Хвалынском национальном парке

Губернатор на заседании координационного совета по коронавирусу 12 мая поднял проблему уборки мусора и веток. Об этом и о человеческом факторе при возникновении пожаров он заявил, упомянув возгорание, которое произошло недавно в лесу Хвалынского национального парка.

- Не справились с задачей своевременного вывоза ТКО, веток, крупногабаритных отходов. Считаю, что такие недоработки должны иметь дисциплинарные последствия.

В очередной раз напоминаю, что одна ошибка неминуемо влечет за собой целую цепочку рисков. Когда территория не очищена от легковозгораемых отходов и мусора, неизбежно создаются предпосылки пожаров. А мы как раз вошли в особый противопожарный режим. За период праздников зафиксировано более трехсот пожаров, из них свыше шестидесяти процентов - из-за неосторожного обращения с огнем. Погибли 5 человек. По причине грубых нарушений правил безопасности загорелся лес Хвалынского Национального парка, - заявил Радаев.

По его словам, человеческий фактор продолжает оставаться основным источником рисков, поэтому необходимо усилить работу с населением и патрулирование мест отдыха. Радаев потребовал привлекать волонтеров и задействовать весь арсенал средств видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать свалка неподалеку от парка.