Мэрия объяснила причину срыва контракта на ремонт дорог Саратова

В администрации Саратова отреагировали на публикацию «КП-Саратов» об отмене аукциона на ремонт дорог.

- Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова был объявлен аукцион на ремонт 20 городских дорог. В указанном лоте были как центральные улицы (ул. Яблочкова, Пугачева, Соборная и др.), так и отдаленные (например, ул. Усиевича).

При проведении открытого конкурса в электронной форме одним из участников была подана жалоба в УФАС. В результате рассмотрения она признана необоснованной, однако срок проведения конкурсных процедур продлен на 15 рабочих дней, – сообщили в мэрии.

Напомним, сумма контракта должна была составить 88,6 млн рублей.

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