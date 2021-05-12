За майские праздники скорая помощь в Саратове выезжала к 191 пьяному пациенту

За время майских праздников автомобили скорой помощи в Саратове совершили 7,9 тыс. выездов. Было госпитализировано свыше трех тыс. пациентов.

Как рассказал на заседании координационного совета министр здравоохранения Олег Костин, 845 раз медики скорой помощи выезжали на случаи инфекций, 133 раза – на происшествия.

191 вызов поступил к пациентам в состоянии алкогольного опьянения, был зарегистрирован один случай отравления суррогатами спиртного. Для сравнения – за аналогичный прошлогодний период таковых было четыре.

Семь вызовов поступило с мест ДТП (в них пострадали 18 человек, четверо погибли), два – с мест пожаров, одно – отравление газом.

Кроме того, с 1 по 11 мая бригады скорой помощи дежурили на семи праздничных мероприятиях. Оттуда поступило девять обращений, один пострадавший доставлен в травмпункт.

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