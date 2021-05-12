В Саратовской области в два раза снизилась заболеваемость коронавирусом с начала января

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С 10 января заболеваемость коронавирусом в Саратовской области снизилась в два раза. За майские праздники госпитализировали с COVID-19 менее 100 человек в сутки. При этом ежедневно более 100 пациентов выписываются. Об этом заявил министр здравоохранения области Олег Костин 12 мая на заседании координационного совета по коронавирусу.

- 1304 человек лечатся сейчас в больницах. За две последние недели 150 ковидных коек сокращено. В использовании сейчас остаются 1515 коек, из них 14% свободны. И еще 500 коек держим в резерве, которые могут быть быстро введены в медоборот.

Всего 37,5 тыс амбулаторных пациентов с коронавирусом в Саратовской области получили лекарства бесплатно. Реабилитацию после коронавируса получили около двух тыс. пациентов.

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