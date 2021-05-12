Жителя Саратовской области предупредили о тюремном сроке в 20 лет за госизмену

По данным регионального УФСБ, саратовец собирал и готовился передать информацию и сведения ограниченного доступа представителю спецслужбы Украины. Эти сведения, по мнению представителей российской спецслужбы, могли быть использованы против безопасности РФ.

Для того чтобы саратовец не совершил госизмену, попытки сбора данных были пресечены, а мужчине объявили официальное предостережение УФСБ России по Саратовской области.

В УФСБ также напомнили, что помимо выдачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну, наказание может последовать за оказание консультационной, финансовой и материально-технической помощи иностранному государству, международной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Максимальная санкция по статье «Государственная измена» составляет до 20 лет лишения свободы.

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