На улице Яблочкова могут снести деревья

Под упавшим деревом оказались несколько машин

В мэрии Саратова отреагировали на ЧП с падением дерева 12 мая на улице Яблочкова. Упавший ствол повредил припаркованные рядом авто.

В мэрии заявили, что дерево было аварийным. На улице имени Яблочкова обещано дополнительное обследование, результаты которого будут представлены на «зеленую комиссию». Здесь, очевидно, предстоит обрезка и снос ветхих деревьев.

В администрации города отметили, что работа по сносу деревьев воспринимается жителями неоднозначно, но как показывает сегодняшний случай, она необходима.

- Чтобы избежать подобных ситуаций муниципалитетом ведется планомерная работа по обследованию деревьев с признаками аварийности, а также мероприятия по их оздоровлению или обновлению зеленых насаждений.

Работа по оздоровлению насаждений неоднозначно воспринимается населением, но ее проведение крайне необходимо. Цель подобной работы – устранить опасность для здоровья и даже жизни прохожих, а также сохранить имущество в целости, - заявили в городской администрации.

Упавшее дерево, мешающее проезду, пообещали оперативно вывезти.

Об ответственности за ЧП и компенсации ущерба владельцам машин в администрации говорить не стали.

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