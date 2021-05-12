В Саратове сорван контракт на ремонт дорог за 88,6 млн рублей

Ремонт 19 улиц в Саратове откладывается на неопределенный период

В Саратове 12 мая сорвано заключение контракта на ремонт 19 улиц.

По итогам открытого конкурса, который в конце апреля провел Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, контракт на 88,6 млн рублей выиграло ООО «Оптима» (директор Петр Романовский). От начальной цены в 99 млн рублей эта компания сбросила более 11 млн и стала победителем, благодаря более долгому присутствию на рынке. В конкурсе участвовали пять организаций.

Сегодня стало известно, что на электронную площадку, где проводились торги, отправлена информация об отмене процедуры заключения контракта.

Таким образом сорвано начало ремонта 19 улиц:

ул. им. Яблочкова П.Н.

ул. Рабочая (от ул.им. Емлютина Д.В. до ул. Вокзальной)

ул.им. Пугачева Е.И. (от ул.им.Вавилова Н.И. до ул. Б. Казачьей)

ул. Соборная (от ул. Б.Горной до ул. Соколовой)

ул. им.Некрасова Н.А. (от ул. Б. Горной до ул. Соколовой)

ул. Комсомольская (от ул. Б. Горной до ул. Соколовой)

ул. Октябрьская ( от ул. Б. Горной до ул. Соколовой)

переулок Нескучный (от ул. им. Мичурина И.В. до ул. им. Лермонтова М.Ю.)

ул. им. Мичурина И.В. (от ул. Валовой до ул. Октябрьской)

ул. Кузнечная (от ул. им. Радищева А.Н. до ул.Октябрьской)

ул. Малая Соляная (от ул. им. Рогожина В.А. до ул. М. Горной)

ул. им. Усиевича Г.А. (от ул. Огородной до ул. Грузинской)

проезд 3-й Дегтярный (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережная Космонавтов)

ул. им. Заулошного А.Н. (от ул. Бахметьевской до ул. Белоглинской)

туп.Крымский (от ул. Крымской до пр. Крымского)

ул.им. Кутякова И.С. (от ул. Большой Садовой до пр.Вокзального 12-го)

ул. Тульская (от ул. Байкальской до пр. 1-го Тульского д.28)

ул. Дальняя

ул. Локомотивная (от 1-го Паркового проезда до ул. Сызранской).

По требованиям городской администрации эти улицы должны быть отремонтированы до 1 октября 2021 года.

Компанию «Оптима» ранее в СМИ увязывали с бывшим и.о. председателя комитета дорожного хозяйства Саратова Сергеем Кузнецовым. В 2018 году организация получила подрядов более чем на полмиллиарда, а в 2019 году – почти на миллиард рублей. Основным заказчиком и плательщиком выступал саратовский комитет дорожного хозяйства. В 2020 году «Оптима» также выиграла торги на сотни миллионов рублей на ремонт улиц Заводского и Ленинского района Саратова.

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