Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Саратовской области 13 мая

В Саратовской области усилится ветер, вновь прогремит гроза
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Саратовской области днем 13 мая снова будет ненастная погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ночью и утром установится желтый уровень опасности.
В регионе ожидается сильный туман с видимостью менее 500 метров. Утром и в течение дня усилится ветер. Скорость при порывах достигнет 15-20 м/с. Местами прогремят грозы.
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