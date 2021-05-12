Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Саратовской области 13 мая

В Саратовской области усилится ветер, вновь прогремит гроза Фото: Евгения ГУСЕВА

В Саратовской области днем 13 мая снова будет ненастная погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ночью и утром установится желтый уровень опасности.

В регионе ожидается сильный туман с видимостью менее 500 метров. Утром и в течение дня усилится ветер. Скорость при порывах достигнет 15-20 м/с. Местами прогремят грозы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.