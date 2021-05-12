Бывший инспектор автодорожного надзора попался на регулярных взятках

В Саратовской области вынесен приговор взяточнику из автодорожного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, бывшего сотрудника автодорожного надзора признали виновным в семи эпизодах получения денег за незаконные действия.

Установлено, что Чурилов требовал взятки за то, что находил нарушения у пассажирских перевозчиков и соглашался закрыть на них глаза. Суммы варьировались от 11 до 50 тыс. рублей. Деньги перечислялись на расчетный счет.

Преступления были выявлены совместно сотрудниками УФСБ и полиции.

Свою вину Чурилов признал и раскаялся. Суд приговорил его к штрафу в 2 млн рублей, а также на пять лет запретил занимать должности на госслужбе в органах МСУ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.