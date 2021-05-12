В Саратове отменили запуск 1100 святящихся шаров на Ураза-Байрам из-за трагедии в Казани

Муккадас Бибарсов

В Саратове отменили часть празднеств в честь Ураза-Байрам. Запланированный на вечер 13 мая запуск в небо 1100 светящихся шаров будет перенесен на другую дату. Об этом в ходе брифинга 12 мая рассказал муфтий Саратовской области Мукаддас-хазрат Бибарсов.

- В священный месяц Рамадан мы провели различные детские конкурсы. Как итог и в честь предстоящего 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии собирались запустить в небо 1100 цветных шаров. Мы отложили эту акцию из-за трагедии в Казани, - сказал Бибарсов.

В этом году Рамадан - месяц мусульманского Поста - проходил с 13 апреля по 12 мая. Ураза-Байрам - один из двух главных праздников Ислама и мусульман - будет отмечаться 13 мая 2021 года.

- Из-за продолжающейся пандемии в этом году празднование окончания Священного Рамадана также пройдет в ограниченном формате. Но это все равно лучше, чем было в прошлом году, когда мы совсем не смогли провести праздник и закрыли мечети. Именно пророк Мухаммад заложил основы всеобъемлющего карантина, мы следовали этому.

Утром 13 мая в мечетях будет совершаться праздничный намаз с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований, - рассказал Бибарсов.

Массовых гуляний «Ураза-Байрам для всех!» как это происходило в предшествующие годы, не будет. Тем не менее, вечером 13 мая на Соколовой горе запланирован красочный фейерверк.

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