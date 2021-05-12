Брат водителя грузовика пытался подкупить дорожного инспектора в Саратовской области

Инспектор автодорожного надзора отказался от взятки Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику автодорожного надзора.

Следователи СК полагают, что днем 5 марта 2021 года инспектор остановил фуру на трассе Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в Пугачевском районе. Были выявлены нарушения, и брат водителя, 33-летний мужчина, решил подкупить должностное лицо суммой в 20 тыс. рублей.

Инспектор отказался, а преступление было зафиксировано сотрудниками УФСБ региона. Сейчас подозреваемого отправили под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

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