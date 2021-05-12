В Саратове ветерана поздравили с Днем Победы маршем Управления конвоирования УФСИН

Парадный расчет промаршировал под окнами ветерана Фото: УФСИН по Саратовской области

Сотрудники Управления ФСИН по Саратовской области поздравили ветерана Великой Ивана Ершова с Днем Победы.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, сотрудники парадного расчета Управления по конвоированию торжественно промаршировали под окнами ветерана под звуки «Прощания славянки». Также была исполнена песня «День Победы».

Со словами благодарности к Ивану Ершове обратился начальник Управления по конвоированию УФСИН России по Саратовской области полковник внутренней службы Сергей Астафьев, он поздравил ветерана с главным народным праздником.

Полковник в отставке Иван Иванович Ершов почти сорок лет жизни отдал службе в силовых структурах. Начав свой боевой путь в качестве снайпера под Сталинградом, он встретил Победу в Берлине.

За боевые заслуги ветеран Великой Отечественной войны награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.» и другими медалями и государственными знаками Советского Союза.

Фото: УФСИН по Саратовской области

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