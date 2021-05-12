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Общество12 мая 2021 12:43

Саратовец Юрий Юрин стал заслуженным спасателем России

Приказ подписал Президент Владимир Путин
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Юрий Юрин

Юрий Юрин

Юрий Юрин, начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области стал Заслуженным спасателем России.

Соответствующий Указ №269 подписал 11 мая Президент России Владимир Путин.

Ранее Юрий Юрин возглавлял Саратовскую областную службу спасения. Он имеет множество наград: например, медали «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», «За отвагу на пожаре» и нагрудный знаком МЧС России «За заслуги».

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