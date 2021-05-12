Трое детей погибли в ДТП на саратовских дорогах

В Саратовской области за четыре первых месяца 2021 года в 70 ДТП пострадали 79 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, из них трое детей погибли.

- Погибшие в ДТП дети находились в автотранспортных средствах в качестве пассажиров, – сообщили в Госавтоинспекции.

С 12 мая в регионе начался месячник детской безопасности на дорогах. Акция «Безопасная дорога в защиту ребенка!» продлится до 12 июня. Инспекторы проведут в школах родительские собрания, конференции и напомнят об опасности на дорогах, особенно в период летних каникул.

- Лето – это всегда поездки за город, и, конечно же, увеличится поток транзитного транспорта через федеральную трассу в южном направлении. В связи с чем сотрудниками организована активная просветительская работа по формированию правового сознания среди взрослых участников дорожного по соблюдению правил безопасности. Наличие, а главное активное использование автокресла в автотранспортном средстве позволит снизить риск получения детьми серьезных травм и избежать трагедии.

Во дворах многоквартирных домов, на детских игровых площадках сотрудники Госавтоинспекции будут проводить разъяснительную работу с родителями и детьми. Особое внимание акцентируется на соблюдение правил перевозки детей–пассажиров в автотранспортных средствах. Летний период – это пора велосипедистов, скутеристов и мопедистов. Родителям необходимо напомнить своим детям о правилах безопасного поведения на дорогах, как в качестве пешехода, так и юного участника двухколесного транспорта. А самое главное, родителям необходимо всегда оставаться только положительным примером для подрастающего поколения и быть законопослушными водителями и пешеходами, не совершать грубых ошибок при участии в дорожном движении на глазах у своих детей, – отметили в ГИБДД области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.