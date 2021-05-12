Жительница Саратова мечтала купить криптовалюту и лишилась сбережений

Во Фрунзенском районе Саратова местная жительница перевела незнакомцу более 400 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, женщина пыталась купить криптовалюту.
После перевода денег, мошенник не только перестал отвечать на ее сообщения, но и удалил переписку. Лишь тогда доверчивая гражданка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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