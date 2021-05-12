На территории Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского состоится открытие городского пространства «Мелодия усадьбы»

В рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 15 мая в 19:00 на территории Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского состоится открытие городского креативного пространства «Мелодия усадьбы».

«Мелодия усадьбы» – это проект студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС по созданию на территории усадьбы Н.Г. Чернышевского открытого культурно-исторического пространства образца XIX века, где действует экскурсия с элементами дополненной реальности (AR).

В рамках проекта были проведены работы по благоустройству территории: высажено более 200 единиц садово-парковых растений 16 различных видов, реконструированы гравийные пешеходные дорожки и установлено более десятка малых архитектурных форм.

Также команда проекта при поддержке министерства цифрового развития и связи Саратовской области разработала мобильное приложение для экскурсий с дополненной реальностью на территории усадьбы. Через экран своего смартфона каждый посетитель сможет увидеть утерянные артефакты, значимые для семьи Чернышевских. Среди них – бричка семьи Чернышевских, павлин, ранее обитавший в усадьбе, и жёлтый шиповник – одно из любимых растений Николая Гавриловича. Всего в рамках AR-экскурсии посетители смогут увидеть 9 основных локаций.

- С помощью инструментов дополненной реальности (AR) мы планируем в доступной и информативной форме привлекать внимание молодого поколения к истории нашего региона. Потому что сохраняя мы можем крепнуть и развиваться дальше! – отметил руководитель проекта Иван Весёлый.

Идея проекта была поддержана губернатором Саратовской области Валерием Васильевичем Радаевым.

Отметим, что студенческий проект «Мелодия усадьбы» реализуется более двух лет. За это время проект стал многократным победителем всероссийских и международных конкурсов и форумов. Только в 2020 году на реализацию проектной инициативы была получена спонсорская поддержка, а также привлечено 2 гранта от Фонда развития гражданского общества в Приволжском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодёжи на общую сумму 646 000 рублей.

Более подробную информацию о проекте и ходе его реализации Вы можете узнать в группе проекта «Мелодия усадьбе» ВКонтакте (https://vk.com/melodymanor) и в аккаунте Instagram (https://www.instagram.com/melody_of_the_manor/).

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