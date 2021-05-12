Большинство саратовских СНТ нарушают закон об отходах производства и потребления

К началу дачного сезона только около 20% садоводческих товариществ оформили договор с Саратовским регоператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Из заключивших договор только у половины есть оборудованная контейнерная площадка, у четверти из не заключивших – есть место для накопления мусора, но он вывозится нелегально.

Специалисты Саратовского регоператора АО «Ситиматик» проводят активную разъяснительную работу среди председателей дачных товариществ и призывают не нарушать федеральное законодательство об отходах производства и потребления, тем самым ухудшая экологическую обстановку и условия жизни населения. Несмотря на предпринимаемые усилия подавляющее большинство дачников продолжают безответственно относиться к производимым ими отходам. В результате мусор с дачных массивов без площадок попадает в близлежащие овраги и леса, а также на площадки у жилых домов, вызывая переполнение контейнеров и возмущение жителей.

- Погода уже позволяет переехать жить на дачу, мусора в дачных кооперативах образуется все больше, и перед всеми дачниками встает вопрос: куда его деть? Мы призываем не устраивать свалки в близлежащей лесополосе, поле и на берегах водоемов, а отнестись к вопросу обращения с отходами ответственно, следуя букве закона. У владельцев дачных участков сейчас есть возможность оперативно провести общее собрание и определить место для установки контейнеров или бункеров для ТКО и оборудовать площадку. Чтобы Саратовский регоператор с нее возил мусор, достаточно направить заявку в наш адрес с указанием объема и периодичности вывоза. Сам договор действует только в дачный сезон и будет закрыт автоматически после его завершения, - заявил директор Саратовского регоператора АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

С начала текущего года Саратовский регоператор направил уже более 50 обращений в надзорные и административные органы о необходимости понуждения садоводческих товариществ к заключению договора на услугу по обращению с ТКО и оборудованию контейнерных площадок. По обращениям органов прокуратуры уже вынесено более 10 соответствующих судебных решений, внесено более 100 представлений. Их неисполнение влечет за собой административную ответственность в виде крупного штрафа.

Получить консультацию по вопросу заключения договора на услугу по обращению с ТКО можно в контакт-центре Саратовского регоператора АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.

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