Валерий Радаев возложил цветы к представительству Татарстана в Саратове

Валерий Радаев возложил цветы к представительству Республики Татарстан в Саратове Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

К представительству Республики Татарстан в Саратове возложили цветы в знак скорби о трагедии 11 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев принял участие в церемонии.

Его сопровождали также главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной, председатель областной Думы Александр Романов.

Они почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 11 мая в школе Казани произошел теракт. Были расстреляны несколько учеников и работников учреждения. По подозрению задержан бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев.

Представительство Татарстана в Саратове находится на Московской, 75.

Память погибших почтили минутой молчания Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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