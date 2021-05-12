Валерий Радаев возложил цветы к представительству Татарстана в Саратове

Валерий Радаев возложил цветы к представительству Республики Татарстан в Саратове
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
К представительству Республики Татарстан в Саратове возложили цветы в знак скорби о трагедии 11 мая.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев принял участие в церемонии.
Его сопровождали также главный федеральный инспектор по Саратовской области Виталий Сластной, председатель областной Думы Александр Романов.
Они почтили память погибших минутой молчания.
Напомним, 11 мая в школе Казани произошел теракт. Были расстреляны несколько учеников и работников учреждения. По подозрению задержан бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев.
Представительство Татарстана в Саратове находится на Московской, 75.
Память погибших почтили минутой молчания
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
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