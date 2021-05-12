Опубликовано видео с места ДТП на Кумысной поляне

После аварии были госпитализированы два водителя и две пассажирки
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Стали известны подробности о пострадавших в ДТП на Кумысной поляне в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, госпитализация потребовалась четырем раненым. Это водитель полицейского автомобиля 23 лет, водитель автобуса 52 лет. А также две пассажирки автобуса 64 и 47 лет.
Кроме того, канал «ЧП САРАТОВ | НОВОСТИ САРАТОВ» опубликовал видеозапись с места ДТП.
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