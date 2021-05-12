После трагедии в Казани саратовцы возложили цветы к памятнику Первой учительницы

Фото из Instagram Валерия Баглая

Уполномоченный по правам детей в Саратовской области Татьяна Загородняя 11 мая возложила цветы к памятнику Первой учительницы.

Это было сделано в память жертв трагедии в Казани, где в понедельник на школу напал вооруженный парень. Погибло несколько детей и взрослых. В том числе, учительница.

- Родители, как обычно, проводили в школу своих детей, у всех были планы на ближайшее будущее. И все прервал бывший ученик этой школы, возомнивший себя вершителем судеб, – написал на своей странице в Instagram Валерий Баглай, председатель Союза отцов по Саратовской области, который также принял участие в церемонии возложения цветов.

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