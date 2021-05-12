Полицейские автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Саратове

Авария произошла утром на Кумысной поляне
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
Утром 12 мая на Кумысной поляне в Саратове столкнулись автомобиль полиции Skoda и маршрутка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, авария произошла в 08:50.
Микроавтобус ехал по маршруту «Калининск – Саратов», в салоне находилось 10 пассажиров. Легковушкой управлял сотрудник полиции.
В ДТП пострадали оба водителя и три пассажира маршрутки, им потребовалась медицинская помощь.
Начата проверка обстоятельства аварии, а также в отношении сотрудника полиции, который был за рулем автомобиля.
В аварии пострадали оба водителя и три пассажира
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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