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Общество12 мая 2021 9:17

На Радоницу кладбища в Саратове посетили 20 тысяч человек

Это почти в пять раз меньше, чем обычно в предшествующие годы
Источник:kp.ru
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На кладбища Саратова на Радоницу поехали в пять раз меньше людей, чем обычно

На кладбища Саратова на Радоницу поехали в пять раз меньше людей, чем обычно

Фото: Екатерина Семенова

На Радоницу 11 мая 2021 года кладбища Саратова посетили около 20 тысяч человек. Такие данные сообщили «КП-Саратов» в мэрии. В Саратове и Энгельсе запускали дополнительный общественный транспорт для посещения мест захоронений.

- Всё было спокойно, ЧП не зафиксировано, - уточнили в администрации города.

Цифра серьезно отличается от обычного количества посетителей кладбищ в этот день – обычно помянуть усопших приезжают около 100 тысяч саратовцев. Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса кладбища были закрыты для посещений.

Радоница - день особого поминовения усопших, который входит в список главных церковных праздников.

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