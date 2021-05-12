Михаил Исаев потребовал штрафовать тех, кто вываливает строительный мусор на газон

Глава Саратова Михаил Исаев провел совещание, на котором речь шла, в частности, о благоустройстве города.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, по итогам совещания были даны поручения.

Одно из поручений: следить за тем, чтобы рабочие подрядных организаций при замене асфальта не уничтожали зеленые насаждения. Также запрещается вываливать строительные материалы и мусор на газоны. Если такие случаи будут выявлены, то предписано штрафовать нарушителей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.